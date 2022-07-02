مصرع شابين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية ــ إبراهيم سالم

لقى شابان مصرعهما إثر حادث تصادم سيارة ملاكى علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ، وجرى نقل الجثتين لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدينة طوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين أحدهما يدعى "محمد المداح"، وصديقه "إيهاب"، وجرى نقل الجثتين لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن.