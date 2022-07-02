تشييع جثمان ربة منزل لقيت مصرعها على يد نجلها بكفر شكر فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شيع العشرات من أهالى قرية برقطا التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان ربة منزل لقيت مصرعها على يد نجلها بسبب خلافات بينهما، وعدم مساعدتها له فى مصروفات الزواج بمنحه شقه بأحد المنزلين اللذين تملكهما المجنى عليها، حيث سادت حالة من الحزن على وجوه المشيعين، كما طالبت أسرة المجنى عليها بالقصاص من نجلها المتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالقليوبية، آخر ما كتبه الشاب المتهم بقتل والدته لرفضها مساعدته ومنحه شقة بأحد المنازل التى تمتلكها ليتزوج بها، ليقوم بقتلها بدم بارد ويفر هاربا من موقع الجريمة لتتمكن قوات الأمن والمباحث بالقليوبية من ملاحقته بعد ساعات من وقوع الجريمة ويتم ضبطه.

وكان آخر كتابات الشاب المتهم بقتل والدته فى القليوبية وجاء به "سلام يالى كنت بحبكم.. ادعولى أخرج بالسلامة.. داخل السجن على حق وربنا يقف معايا"، وفى تدوينة أخرى له قبل ضبطه بلحظات كتب قائلا "دموعى مغرقة عنيا ادعولى إنى أطلع بالسلامة وربنا يسترها معايا سلام يا دنيا وأشوف دنيا تانية حلوة"، لتنهال التعليقات على تلك التدوينات وكانت أبرز الردود عليه "وماذا ستقول لربك حينما ينادى عليك ويقول لك تعال يا قاتل أمك".

وكشفت المعاينة الأولية لجثمان المجنى عليها، أنها تلقت طعنتين بالصدر باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

كما كشفت التحقيقات، أن المجنى عليها لديها ولدان وبنت، ومنفصلة عن زوجها منذ فترة وتعيش برفقة ولديها، والمتهم أنهى الخدمة العسكرية ويريد الزواج فى إحدى الشقق السكنية التى تمتلكها والدته بسبب غلاء المعيشة، ونشبت مشادة بينهما فاستشاط غضبا وطعنها باستخدام سكين فأرداها قتيلة فى الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط "م ص س"، 22 سنة، عاطل، لاتهامه بقتل والدته بعد تسديد عدد من الطعنات بمناطق متفرقة يجسدها بقرية برقطا دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعاينت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، موقع مقتل ربة منزل على يد نجلها بقرية برقطا دائرة المركز، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وكانت قد شهدت قرية برقطا دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مقتل ربة منزل على يد نجلها، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وفر هاربا من مكان الواقعة، جرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من عمليات النجدة بقيام عاطل بقتل والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين" بمنطقة برقطا دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ف ع أ ب"، ربة منزل، 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها "م ص س"، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجنى عليها مساعدته فى مصروفات الزواج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم.