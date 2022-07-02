تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .