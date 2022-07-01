تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ خلال عمليات التداول بميناء بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.



سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .