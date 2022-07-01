تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ خلال عمليات التداول بميناء بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.
سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ خلال عمليات التداول بميناء بورسعيدالجمعة، 01 يوليه 2022 02:12 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.
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