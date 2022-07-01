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تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ خلال عمليات التداول بميناء بورسعيد

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:12 م
تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ خلال عمليات التداول بميناء بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج  4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن  حاويات وخروج سفينة حاويات  وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات  ومن المنتظر دخول سفينة حاويات  .
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .


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