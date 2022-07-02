اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 04:37 م
أكرم القصاص
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تداول 32478 طن بضائع عامة ومتنوعة و 382 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 02 يوليه 2022 04:09 م
تداول 32478 طن بضائع عامة ومتنوعة و 382 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم تداول 32478 طن بضائع عامة متنوعة و 382 شاحنة و 292 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 11 سفن وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3146 طن بضائع عامة ومتنوعة، 163  شاحنة، 17 سيارة .

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 29332 طن بضائع عامة ومتنوعة، 219 شاحنة ، 275 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PULK TRIDENTقادمة من الكويت بحمولة 25500 طن فحم و السفينة الحرية باجمالي 56 شاحنة بحمولة 1394 طن بضائع عامة ومتنوعة 27 ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 128 ملاكي و السفينة عمان باجمالي 20 شاحنة بحمولة 150 طن بضائع عامة ومتنوعة 39 ملاكي و السفينة امل بإجمالي 100 شاحنة بحمولة 1741 طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما تم مغادرة السفينة امل باجمالي 98 شاحنة بحمولة 2302 طن بضائع عامة ومتنوعة 1 ملاكي و السفينة عمان بإجمالي 27 شاحنة بحمولة 644 طن بضائع عامة ومتنوعة و 11 ملاكي والعبارة القاهرة بإجمالي 1 شاحنة بحمولة 12 طن بضائع عامة ومتنوعة و 3 ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 547 طن بضائع عامة و 56 ملاكي و 20 شاحنة فارغة  وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة ايلة بإجمالي 37 شاحنة بحمولة 832 طن بضائع عامة و 2 ملاكي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3376 راكب بموانئها المختلفة

 


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