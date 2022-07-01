ميناء سفاجا يستقبل 7500 طن كبريت من السعودية وتصدير 4600 طن سكر إلى اليمن

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 12888 طن بضائع عامة متنوعة و 88 شاحنة و 30 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5249 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 43 شاحنة ، 3 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 7639 طن بضائع عامة ومتنوعة، 45 شاحنة ، 27 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا LILY OF SEA قادمة من السعودية 7500 طن كبريت والعبارة القاهرة فارغة كما تم مغادرة العبارة القاهرة باجمالي 1 ملاكي، واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 9 شاحنة بحمولة 139 طن بضائع عامة و 27 ملاكي و 36 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 42 شاحنة بحمولة 649 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة ترست بحمولة 4600 طن سكر تصدير إلي اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1662 راكب بموانئها المختلفة.