اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 04:10 م
أكرم القصاص
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ميناء سفاجا يستقبل 7500 طن كبريت من السعودية وتصدير 4600 طن سكر إلى اليمن

الجمعة، 01 يوليه 2022 03:20 م
ميناء سفاجا يستقبل 7500 طن كبريت من السعودية وتصدير 4600 طن سكر إلى اليمن ميناء سفاجا - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 12888 طن بضائع عامة متنوعة و 88 شاحنة و 30 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5249 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 43  شاحنة ، 3 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 7639 طن بضائع عامة ومتنوعة، 45 شاحنة ، 27 ملاكي .
 
واستقبل ميناء سفاجا LILY OF SEA قادمة من السعودية 7500 طن كبريت والعبارة القاهرة  فارغة كما تم مغادرة العبارة القاهرة باجمالي 1 ملاكي، واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء  باجمالي 9 شاحنة بحمولة 139 طن بضائع عامة و 27 ملاكي و 36 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء  باجمالي 42 شاحنة بحمولة 649 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.
 
كما غادر ميناء السويس السفينة ترست بحمولة 4600 طن سكر تصدير إلي اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1662 راكب بموانئها المختلفة. 

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