بعد استخراج جثته من القبر.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل شاب في قنا

قنا صابر سعيد

قررت جهات التحقيق بقنا، إخلاء سبيل المتهمين بقتل شاب في قنا، وذلك بعد استخراج جثته من القبر لعرضها على الطب الشرعي في شك أسرته في وجود شبهة جنائية بعد حادث تعرض له وتم نقله إلى المستشفى.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، اخطارًا يفيد وفاة شاب بعد تحويله إلى المستشفى نتيجة حادث ويدعي منتصر محروس، 31 عاما، وذلك قبل أيام من عقد قرانه، بقرية الزوايدة في مركز نقادة جنوب قنا.

وقال أحد أهالي القرية، إن أفراد الأسرة شكت في وفاة الشاب وذلك بعد العثور على كفه مبتورة وقامت بإخطار الأجهزة الأمنية وطلبت استخراج الجثمان مرة أخرى وتشريحه، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية ومعرفة سبب الوفاة، وتم الاستخراج والتشريح من قبل الطب الشرعي، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين بعد تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية.