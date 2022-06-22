شاب يقتل آخر في مشاجرة لخلافات بينهما في الإسماعيلية

الإسماعيلية- السيد فلاح

أقدم شاب في الأربعينات من عمره، علي قتل شاب في الأربعينات من عمره في مشاجرة بينهما، بمنطقة المحطة الجديدة ،دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، علي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف، وتم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، وهو في طريقه للمستسفى، متأثرًا بإصابته بجرح غائر في الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتي أسفل البطن.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، تفيد نشوب مشاجرة بين شاب يدعي محمد عبد الفتاح وشقيقه متولي عبد الفتاح، مع شاب آخر يدعي أحمد العراقي، بسبب خلافات سابقة بينهم، قام خلالها الأول، بتسديد طعنات في مناطق مختلفة للعراقي، رد فيها الأخير بتسديد طعنات عديدة، المتوفي أودت بحياته، وفر المتهم هاربًا وبه إصابات مختلفة بالجسم.

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة إلي مكان الحادث، وتم نقل الضحية إلي مستشفي جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو في طريقه للمستسفي، متأثرًا بإصابته بجرح غائر في الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتي أسفل البطن، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمر مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث لكشف أسباب الحادث وسرعة ضبط المتهم الذي فر هاربًا بعد ارتكابه الجريمة.