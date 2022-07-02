اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 114 رحلة طيران أسبوعية أغلبها دولية

السبت، 02 يوليه 2022 09:49 ص
بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 114 رحلة طيران أسبوعية أغلبها دولية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل، والتي من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى .

وتبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر زيادة في الرحلات الوافدة من المطارات الإيطالية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين من بولندا، و4 رحلات من  التشيك، وتصل رحلات الطيران لمرسى علم من 12 دولة أوروبية. 

وحسب كشوف الرحلات تصل خلال الأسبوع 5 رحلات داخلية و109 رحلات دولية بينها 3 من بلجيكا و4 من هولندا و17 من إيطاليا و16 ألمانيا، و36 من المطارات التشيكية، و22 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من رومانيا، و4 سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر .

 


البحر الاحمر

اخبار المحافظات

الغردقة

مرسى علم

اخبار مصر

رحلات الطيران السياحية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة