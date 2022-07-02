بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 114 رحلة طيران أسبوعية أغلبها دولية

البحر الأحمر- عماد عرفة

كشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل، والتي من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى .

وتبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر زيادة في الرحلات الوافدة من المطارات الإيطالية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين من بولندا، و4 رحلات من التشيك، وتصل رحلات الطيران لمرسى علم من 12 دولة أوروبية.

وحسب كشوف الرحلات تصل خلال الأسبوع 5 رحلات داخلية و109 رحلات دولية بينها 3 من بلجيكا و4 من هولندا و17 من إيطاليا و16 ألمانيا، و36 من المطارات التشيكية، و22 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من رومانيا، و4 سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر .