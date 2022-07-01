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اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:39 ص
اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 110 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل الإجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية فى أسرع وقت لقضاء إجازاتهم بمرسى علم.

وكشف جدول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع وصول 110 رحلات بزيادة رحلتين جديدتين خلال الأسبوع، وكذلك زيادة فى الرحلات الألمانية بمعدل 3 رحلات، وتصل الرحلات من 13 دولة أوروبية بعدد 103 رحلات، و5 رحلات داخلية.

ووصل طبقا لكشوف الرحلات 3 رحلات من بلجيكا، و5 رحلات من هولندا، و16 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من ألمانيا، و32 رحلة من التشيك، و20 رحلة من بولندا، و3 رحلات سويسرية، ورحلة من فرنسا، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.
 


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