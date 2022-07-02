بالأسماء.. الحالة الصحية لمصابى حادث الطريق الساحلى مطروح العلمين

فريق المحافظات

استقبل مستشفى العلمين المركزى، 4 مصابين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى مطروح العلمين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم بالطريق الساحلى مطروح العلمين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وتبين إصابة كل من "قذافى مرجان عبدالسيد، 35 سنة مقيم محافظة الجيزة مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بعظام الوجه وكسر مفتوح بالساق اليسرى وابرام سمير مهنى 20 سنة من محافظة الجيزة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة فى الظهر واشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات بالجسم ومينا كامل عدلى 15 سنة من محافظة الجيزة مصاب باشتباه كسر فى الساق اليسرى ومحمد على السيد 32 سنة من محافظة الجيزة مصاب بجرح قطعى بالجبهة وكسر فى الذراع الأيسر وجارى تلقيهم العلاج اللازم.

وتحرر محضر شرطة بقسم العلمين بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ومعاينة مكان الحادث.