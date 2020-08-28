اليوم السابع
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إصابة 6 أطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم بعد تناولهم مادة غير معلومة بالعلمين

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:19 م
إصابة 6 أطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم بعد تناولهم مادة غير معلومة بالعلمين إسعاف - أرشيفية
مطروح- حسن مشالى

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أصيب 6 أطفال من عائلة واحدة، باشتباه تسمم أثر تناولهم مادة غير معلومة، وتم نقلهم من قبل الأهالى إلى مستشفى العلمين المركزى بمحافظة مطروح وحالتهم العامة مستقرة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من مستشفى  العلمين، بوصول كل من "معروف ع ع" عامين، و"أميرة م ع" عامين، وشقيقها "أحمد" 6 سنوات، ونجل عمه "يوسف" 6 سنوات، ونجل عمه "محمد ع ع" عامين، و"ماجد م ع" 3 سنوات، جميعهم مقيمين العلمين، مصابين باشتباه تسمم إثر تناول مادة غير معلومة بالسكن العميد بالعلمين.

 

وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم وحالتهم العامة متوسطة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

 

 

 


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