اليوم السابع
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الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بنظامين للدفاع الجوى

السبت، 02 يوليه 2022 02:10 ص
الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بنظامين للدفاع الجوى الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف ومنظومات دفاع جوي.

وتتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لراجمات الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس" التي دخلت مؤخرا إلى ساحة المعركة، وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

ويمكن لنظامي الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة "رايثيون" الأمريكية والمجموعة النرويجية "كونغسبرغ".

ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطائرات بما في ذلك الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز.

وقال المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيلي إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا المعدات اللازمة في ساحة معركة متغيرة".

وسلط الضوء على "تعاون النرويج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا في التصدي للهجمات الجوية الروسية".

وهذه الدفعة الجديدة من المعدات ومصدرها مخزونات الجيش الأمريكي، ترفع إجمالي المساعدة الأمريكية لكييف منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا إلى 6.9 مليار دولار.


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