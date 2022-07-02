النيابة العامة تصل عقار الإسكندرية لمعاينة الانهيار

وصل منذ قليل فريق من النيابة العامة لمعاينه عقار القصعى المنهار بشرق الإسكندرية وتستمع النيابة إلى شهود العيان فى الواقعة وسبب انهيار العقار، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل العقار من الحى والأجهزة التنفيذية.

وشهدت منطقة القصعى بالإسكندرية انهيار عقار به سكان بشارع الكاشف وتم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض وجارى إنقاذ اثنين آخرين، وذلك بسبب انفجار فى أحد الشقق السكنية.

وتبلغ لقسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية بسقوط عقار بشارع الكاشف بمنطقة القصعى بالرمل الميرى وتم إنقاذ سيدة وجارى الآن البحث عن رجل والدتة تحت الإنقاض.

وتواجد فى مكان الحادث مدير أمن الإسكندرية ورئيس حى شرق ومأمور قسم شرطة ثان الرمل ورئيس المباحث ورجال الشرطة وجميع الجهات التنفيذية.