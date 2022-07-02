المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبدالواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل لاتهامه بالإتجار فى الهيروين وحيازة سلاح نارى وذخائر بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 10428 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة د، والمقيدة برقم 1017 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "بلال.ج.ع"، 23 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( فرد خرطوش)، وأيضا أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستعمل فى السلاح النارى موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً له في.

تعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش)، وبتفتيشه عثر على طلقتين من ذات العيار و146 لفافة ورقية تحوى جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.