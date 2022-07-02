المرشدين السياحيين بالأقصر: الشاب المتوفى فى شقته بمدينة طيبة مترجم وليس عضوا بالنقابة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت نقابة المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر بقيادة مصطفى الرفاعي نقيب المرشدين، إن ما أثير بالأمس على أحدى صفحات التواصل الاجتماعي بالأقصر، وكان عنوان الخبر "مصرع مرشد سياحي" مما أثار الذعر بين الزملاء، حيث إن المتوفى مترجم فى شركة بالقاهرة وليس مرشدا سياحيا.

ويقول مصطفى الرفاعى نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، في بيان صحفى، إنه بعد أن انتشر اسم هذا الشاب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لم تتعرف النقابة على هذا الشخص نظرا لأن اليوم والأمس عطلة رسمية لنقابة المرشدين السياحيين مما زاد التعثر للبحث على الاسم فى قاعدة بيانات المرشدين السياحيين الإلكترونية الخاصة بالنقابة، وتوصلوا الى أحد أبناء عمومة المتوفي وهو يعمل مرشدا سياحيا، وقد أفادنا بأن المتوفي لا يعمل بالإرشاد السياحي وهو خريج كلية الألسن لغة إيطالية وقد عمل بالقاهرة مترجم بعدة مراكز قبل العودة الى الاقصر للعمل بمجال تدريس اللغة وليس له أي صلة بمجال الإرشاد السياحي.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين، إنه بناءا على ذلك يناشد مجلس نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر نيابة عن الزملاء والزميلات الجهات المعنية بالتشديد والمراقبة على تلك الصفحات ومشرفيها، على أن تتحرى الدقة عند نشر أى أخبار لعدم حدوث بلبلة وأن تتحلى بآداب المهنة.

كانت قد شهدت مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الاقصر، في ساعة مبكرة السبت، عثور رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر على شاب متوفي داخل شقته وفي يديه جرح قطعي في الشرايين، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة مستشفى الكرنك لفحصه بمعرفة رجال الطب الشرعي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة اخطارا من مرفق إسعاف الأقصر يفيد بالعثور على جثمان "م.ج.م" مترجم ويبلغ من العمر 35 سنة مصاب بجرح قطعي في يده وغارق في الدماء، وانتقل على الفور رجال المباحث لشقة المتوفى، وتم رفع البصمات ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وذلك لحين عرضه على رجال الطب الشرعي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.