اليوم السابع
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الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

السبت، 02 يوليه 2022 04:19 م
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك جانب من اللقاء
كتب ـ لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، على رأس وفد رفيع المستوى؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنين أن تُعاد هذه المناسبات على مصرنا بالخير المحبة، مؤكِّدين تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والدور الذي يقوم به لنشر المحبَّة والسلام وتعزيز قيم الأخوة في مصر والعالم.
 
من جهته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة الأب الربان فيلبس عيسى والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات في المناسبات الدينيَّة المختلفة بين المصريين جميعًا يعزِّز روح الإخاء والمحبة فيما بينهم.
 
 

الكنيسة السريانية

عيد الاضحى

شيخ الأزهر الشريف

عيد الأضحى



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