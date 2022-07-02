وقال قاديروف اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام روسية: "إن الهجوم على المدينة بدأ من قبل القوات المتحالفة وقوات لوجانسك الشعبية".



وأضاف:" أن "ليسيتشانسك" لنا"، مؤكدا أن الوحدات المتحالفة موجودة بالفعل في وسط المدينة حيث تنتصر العدالة".



وأوضح قاديروف أنه "تم إطباق الحصار على المرتزقة في المصيدة بالكامل، وليسيتشانسك محاصرة الآن بالكامل"، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة.



يُذكر أن الجيش الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم تحرير قرية" زولوتاريفكا" وأنه لم يتبق سوى تحرير قرية "بيلوجوروفكا"، التي تبعد 6 كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرة أوكرانية من طراز (ميج ـ 29) و19 طائرة بدون طيار في منطقتي خاركوف وزابوروجيا بأوكرانيا.

وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم السبت بأنه جرى تدمير القاعدة رقم 10 لتخزين الأسلحة والمعدات التابعة للجيش الأوكراني في خاركوف وتصفية ما يصل إلى 30 مقاتلا أوكرانيا، مشيرا إلى قصف موقع الكتيبة رقم 1 من اللواء الميكانيكي 30 الأوكراني في منطقة "أرتيموفسك" وتصفية ما يصل إلى 120 مقاتلا.

وأضاف البيان :" لقد فقدت ثلاث كتائب أوكرانية معادية أكثر من 50% من أفرادها في مناطق فيرخنيكامينكا وزولوتاريفكا في يوم واحد".

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم تحرير قرية "زولوتاريفكا" وأنه لم يتبق سوى تحرير قرية "بيلوجوروفكا"، التي تبعد ستة كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة، كما أكدت الوزارة أنه تمت السيطرة خلال الأيام الثلاثة الماضية على مصفاة النفط في "ليسيتشانسك" ومنجم "ماتروسكايا" ومصنع الجيلاتين وقرية "توبوليفكا".

ومن جانبه، صرح مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية فيتالي كيسيلوف، بأن أكثر من ألفي مقاتل من النازيين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة (ليسيتشانسك) آخر معقل لهم في لوجانسك.

من ناحية آخرى، أفاد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روس كوسموس، دميتري روجوزين، بأن الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية تتخلف كثيرا ولا تضاهي فعالية أحدث الصواريخ الباليستية الروسية من طراز "سارمات" العابرة للقارات.

وقال روجوزين -في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية -:"نعرف من يمتلك أسلحة نووية في حلف "الناتو"، ونعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المالك الأكبر لهذه الأسلحة".. مضيفا:" إذا تحدثنا عن الخصائص التقنية لما لديهم، فسنجد هذه الخصائص أقل مما لدينا، فصواريخهم متخلفة وأقل تقنية وفعالية عن خصائص صواريخنا الباليستية العابرة للقارات من نوع "سارمات"، الذي جرى الإعلان عنها من خلال اختبار تصميم الرحلة الأولى".

وأوضح روجوزين أنه يستحيل مقارنة نسبة القوات المسلحة التقليدية لدول "الناتو" وروسيا؛ نظرا لأن حجمهم أكبر.

وتابع قائلا:" يجب أن تمتلك روسيا قوات نووية استراتيجية، وفي حالة وجود تهديد للسيادة الوجودية وحياة البلد، يكون لدينا كل الحق في استخدام هذه الوسائل أو على الأقل التهديد بها".