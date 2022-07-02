ووجهت الصحة المغربية، منشورا، يفيد بأنه نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19) منذ بداية يونيو الماضي، وتحديث استراتيجية المغرب للتلقيح، بأخذ جرعة ثالثة من اللقاح بعد 4 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وأخذ جرعة رابعة، خصوصا، بالنسبة لمن يتجاوزون 60 سنة في العمر أو الذين يعانون من أمراض متعددة، والذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثالثة.