السجن 15 سنة لعامل دليفرى لحيازته 140 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار وضاح محمد عبد السلام والمستشار جلال فتحى عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة خمسون ألف جنيه للمتهم "أ.ع.ح" عامل دليفرى لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5354 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام المتهم " أ.ع.ح" 24 سنة عامل دليفرى بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته جوال بلاستيكى وتبين أنه يحتوى على عدد 140 طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.