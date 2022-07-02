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الرى تنظم ندوة توعية مائية لطلاب مدرسة بالقليوبية ضمن الأنشطة الصيفية.. صور

السبت، 02 يوليه 2022 02:22 م
الرى تنظم ندوة توعية مائية لطلاب مدرسة بالقليوبية ضمن الأنشطة الصيفية.. صور ندوة توعية مائية لطلاب مدرسة بالقليوبية
كتبت ـ أسماء نصار

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نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ندوة توعية مائية لطلاب وطالبات مدرسة أحمد الصباحي للتعليم الأساسي بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ضمن الأنشطة الصيفية للطلاب فى الإجازة.
 
تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة والترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة من خلال تعريف الأطفال  بأهمية نهر النيل وقطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين، وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوسهم من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.
 
كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة في اﻷربع تاءات، وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة في مواجهة العجز المائيبالتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية، وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.
 
كما أوصت الندوة بضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية من أجل مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس الطلبة والطالبات، من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
 
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