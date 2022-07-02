الخطوط السعودية تبدأ تسيير رحلاتها إلى برشلونة بالتعاون مع برنامج الربط الجوى

كتب محمد جمال

بدأت الخطوط السعودية بتسيير رحلاتٍ مباشرةٍ بين جدة وبرشلونة، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، حيث ستتكامل المستهدفات بدعم قطاع السياحة في المملكة والتوسع في شبكة الوجهات الدولية حول العالم، ومن المقرر أن تُحوَّل الرحلات الموسمية الجديدة إلى برشلونة إلى رحلاتٍ منتظمة بدءًا من 30 أغسطس المقبل، حيث ستسير الخطوط السعودية رحلتين أسبوعيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام أخونباي أن التعاون مع البرنامج الوطني للربط الجوي يدعم مساعي الخطوط السعودية لجلب العالم إلى المملكة بوصفها أحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، حيث ستسهم الرحلات الجوية المباشرة من وإلى برشلونة على مدار العام في زيادة حركة السياحة والتجارة والأعمال في كلتا الوجهتين.



من جهته، أشار نائب الرئيس للإستراتيجية والتواصل لبرنامج الربط الجوي سلطان عطيفي إلى أن مسار الرحلات المباشر الجديد سيسهم في تعزيز حركة السياحة من إسبانيا، حيث سيوفر خياراً أكثر ملاءمة للسفر من برشلونة، وأن الشراكة سوف تمهد لنموٍ إضافيٍ في حركة النقل الجوي مستقبلاً، ما سيدعم بطبيعة الحال نمو وازدهار قطاعَيْ النقل الجوي والسياحة السعودي.



وتعتزم الخطوط السعودية تشغيل المسار الجديد بين جدة وبرشلونة بأسطول "السعودية" الحديث والمتنوع، بالإضافة إلى مجموعة خدماتها المبتكرة والراقية على متن الطائرة، حيث توفر تجربة طيران مريحة وفريدة تؤكد التزام الناقل الوطني بالتميز.