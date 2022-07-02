التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقا مع مركز تحديث الصناعة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد اتفاقًا مع مركز تحديث الصناعة، وذلك فى إطار التعاون المُستمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التجارة والصناعة.

وقع الاتفاق عن معهد بحوث الإلكترونيات د. شيرين عبدالقادر رئيس المعهد، وعن مركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي.

ووفقًا للاتفاق الموقع بين الطرفين، يُقدم معهد بحوث الإلكترونيات دعمًا لوجستيًا وفنيًا لمركز تحديث الصناعة وذلك فى نطاق الخدمات التى يُقدمها المركز؛ بهدف دعم وتطوير الصناعة المصرية، وربط البحث العلمى بالصناعة.

كما تم الاتفاق على الاستفادة من رؤية وخبرة معهد بحوث الإلكترونيات؛ لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة والوصول إلى منتجات محلية الصُنع، ولتعزيز استراتيجيات مركز تحديث الصناعة والتى تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

واتفق الطرفان على دعم مشروع "المصنع المفتوح" المُمول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة، وغرفة صناعة الجلود، والمركز القومى للبحوث، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للمشروع من قبل معهد بحوث الإلكترونيات، لما يمتلكه من خبرات وأدوات تُساهم فى تعزيز المشروع، وللخروج بنتائج إيجابية تساهم فى دعم رواد الأعمال من المبتكرين والمصممين.

جدير بالذكر، أن مشروع "المصنع المفتوح" يسعى لتعزيز دور المبتكرين والمصممين الشباب فى دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا؛ سعيًا لتحسين تنافسية القطاع الصناعي، وذلك فى قطاعى المنسوجات والملابس الجاهزة، والجلود، حيث يشمل المشروع تسريع نماذج الأعمال المستدامة؛ لتعزيز قدرة رواد الأعمال والصُناع من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن الوزارة تقوم بمُتابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المُستدامة وربط البحث العلمى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية.