زيادة عدد منافذ بيع طوابع المدارس لـ8 منافذ بعيادات التأمين الصحي ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتنسيق بين فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم، لزيادة المنافذ المخصصة لبيع طوابع التأمين الصحي، للحد من الزحام والتكدس داخل عيادات التأمين الصحي، وتخفيف العبء والتيسير على أولياء الأمور للحصول على طابع التأمين الصحي للتقديم لأبنائهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة التأمين الصحي ببني سويف، أنه تم عقد اجتماع بقيادات فرع الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،لمناقشة الوضع الحالى لمنافذ بيع الطوابع نظراً لزيادة عدد المنتفعين ، وذلك بحضور : الدكتور رضا محمود على مدير إدارة الشئون الطبية ، الدكتورة حنان خلف محمد مديرة المكتب الفنى، الدكتورة هبة محمد حسن مدير عيادات التأمين الصحى ، الدكتورة دعاء أحمد صلاح مدير الصحة المدرسية لتأمين الطلاب والمواليد ، محمد محمد الدسوقى مدير الشئون المالية والإدارية بالفرع، الدكتور عزت شحاتة عويس مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى، مصطفى محمود عبدالهادى مدير إدارة المتابعة والرقابة، ربيع حامد مسؤول أمن الفرع.

وأضاف "يحيى" أنه قد تقرر زيادة المنافذ الحالية إلى 8 منافذ وبيانها: (منفذ بقسم الإحصاء والتوثيق بعمارات الأوقاف خلف محلات عمر أفندي /منفذ عيادة الشرطة للتأمين الصحى الكائنة بجوار جهاز مدينة ببنى سويف الجديدة شرق النيل/ منفذ عيادة الصحة المدرسية بميدان مولد النبى أمام الساحة الشعبية، و4 منافذ بمدرسة النيل الثانوية بمدينة بنى سويف ، موضحا أن جميع هذه المنافذ يتم العمل بها طوال الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً " ما عدا يوم الجمعة" ، بجانب منفذ بمبنى الهلال بجوار مرفق الإسعاف ، والذي يعمل فى الفترة المسائية من الساعة 2ظهراً حتى 6 مساءاً، وقد تم تكليف مديرتي إدارتى التفتيش المالى والإدارى والمتابعة والرقابة بمتابعة جميع منافذ التحصيل وتذليل أية عقبات أولاً بأول.



الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يوده بزيادة منافذ طوابع التامين الصحي (1)



الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يوده بزيادة منافذ طوابع التامين الصحي (2)