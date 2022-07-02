الإنقاذ النهري بالدقهلية يتمكن من استخراج جثمان غريق من محافظة الغربية

الدقهلية: فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابع لمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان شاب سقط غارقا في بحر سمنود بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية إشارة من الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية للإستعانة بقوات الإنقاذ النهري التابعة لمحافظة الدقهلية للمساهمة في البحث عن جثمان شاب من مدينة أجا التابعة للدقهلية.

وفي إستجابه عاجلة تحركت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية لمحافظة الغربية والتوجه للمكان محل البلاغ وبالفعل تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة للدقهلية من إنتشال جثمان الشاب ويدعى أسامة عبدالناصراسامه 16 عام، مقيم منشيه الاخوه بمدينة اجا بالدقهلية.

تم استخراج الجثمان وتحويله لمستشفى سمنود بالغربية وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإستخراج تصريح الدفن وتسليمه لذويه.