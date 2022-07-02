"الإعلام الأمني العراقي": انطلاق عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالى

أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالي.

وذكر بيان للخلية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القطعات الأمنية تواصل عملياتها بإشراف قيادة العمليات المشتركة، مشيرا إلى أن قوة مشتركة وبإسناد جوي من قبل قيادة طيران الجيش العراقي شرعت بواجب تفتيش للحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات بغداد وعمليات ديالى.

وفي السياق، انطلقت عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد فؤاد اسماعيل - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - إن العملية انطلقت من محورين وتشمل دهم وتفتيش الحافة الشرقية لنهر ديالى وعدة قرى، مشيرا إلى أن العملية تهدف لملاحقة بقيا عناصر تنظيم "داعش" ومنعها من تنفيذ مآربها في استهداف أمن واستقرار المنطقة.