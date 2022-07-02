اليوم السابع
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الأوقاف: 11 ألف مصحف لمكتبات المساجد والمشاركين فى البرنامج الصيفى للأطفال

السبت، 02 يوليه 2022 03:14 م
الأوقاف: 11 ألف مصحف لمكتبات المساجد والمشاركين فى البرنامج الصيفى للأطفال البرنامج الصيفى للطفل
كتب ــ على عبد الرحمن

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قررت وزارة الأوقاف، إهداء 8 آلاف مصحف توزع على مكتبات المساجد الكبرى، وإهداء 3 آلاف مصحف للأكثر حفظًا وانتظامًا بالبرنامج الصيفى من خلال حضور أحد قيادات المديرية أو مدير الإدارة مع الإمام أو الواعظة القائمين على البرنامج.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم ومقارئ القرآن الكريم واهتمامها بالنشء، وفى ظل النجاح المبهر الذى حققته كل من مقارئ القرآن الكريم والبرنامج الصيفى للأطفال، وما لمسناه من إقبال كبير جدًّا عليهما.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:
 1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".
4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .
7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .
8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .

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