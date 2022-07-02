اليوم السابع
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إقبال على مقارئ القرآن الكريم بالمساجد.. صور

السبت، 02 يوليه 2022 11:41 ص
إقبال على مقارئ القرآن الكريم بالمساجد.. صور إقبال على مقارئ القرآن الكريم بالمساجد
كتب ـ على عبد الرحمن

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شهدت مقارئ الجمهور إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفى إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.
 
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت (2496) مقرأة قرآنية للجمهور بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وجار التوسع فى هذه المقارئ.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:
 1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".
4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .
7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .
8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .
 
 
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