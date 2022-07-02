استعدادات الطب البيطرى بالمنوفية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. تعرف عليها

قال الدكتور إبراهيم أبو الغار مديرية مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك دون أى مشكلات أو شكاوى من المواطنين.

وأكد أبو الغار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى على مدار أيام عيد الأضحى والعمل على حلها فورا.

وأضاف أبو الغار، أنه تم توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، والمرور على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيوانى وتاريخ الصلاحية، وإعداد برنامدج للمرور على المحلات والمطاعم بالتنسق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة.

وأوضح أبو الغار أنه تم التأكيد على تكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، علاوة على رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الاجازات والراحات للأطباء بالمجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات.