ارتفاع سهم "بلتون" بنسبة 45% خلال يونيو.. و"ساويرس" يقترب من البيع

ارتفع سهم شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 45.92% خلال تعاملات شهر يونيو الماضى، ليغلق عند مستوى 1.484 جنيه بحجم تداول 125.6 مليون سهم بقيمة 166.2 مليون جنيه، بعد تقدم عرضين إحداهما إماراتى لشراء الشركة.

وتلقت شركة بلتون المالية القابضة، عرضين خلال شهر يونيو الماضي؛ الأول من شركة دبليوم إم للاستشارات يوم 5 يونيو الجارى، بسعر مبدئى 1.35 جنيه للسهم، والثانى من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر مبدئى قدره 1.485 جنيه للسهم، ووافقت شركة بلتون المالية، على إجراء الأولى الفحص النافى للجهالة قبل تتراجع عن هذه الخطوة بعد تقدم الشركة الثانية بعرض أعلى.

ويقترب رجل الأعمال نجيب ساويرس-المساهم الرئيسى بشركة بلتون المالية القابضة- ببيع حصته إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، بعد تقدمها بعرض مبدئى بسعر 1.485 جنيه أعلى من عرض شركة دبليو إم للاستشارات، ولم تتقدم الأخيرة حتى الآن بعرض شراء.

وحققت بلتون المالية القابضة، أرباحاً بلغت 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 3.803 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع إجمالى إيرادات الشركة إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الماضي.