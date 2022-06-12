"بلتون" تتلقى ثانى عرض شراء من شركة شيميرا للاستثمار

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها خطاب من شركة شيميرا للاستثمار، للإعلان عن نيتها فى التقدم بعرض شراء إجبارى غير ملزم على أسهم شركة بلتون المالية القابضة، وذلك للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% بسعر مبدئى 1.485 جنيه للسهم، وعلى أن يتقرر تقديم العرض النهائى فور الحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل مصر والإمارات.

يأتى هذا ثانى عرض تتلقاه الهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على شركة بلتون المالية القابضة، من شركة دابليو ام للاستشارات بالتحالف مع مستثمرين استراتيجيين، بإعلان نيتها فى التقدم بعرض شراء اجبارى غير ملزم على أسهم بلتون المالية، وتضمن العرض الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم بلتون القابضة ولا تزيد عن 90% بسعر مبدئى 1.35 جنيه للسهم، أن السعر المعروض خاضع للتغير فى ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، حققت أرباحاً بلغت 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 3.803 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع إجمالى إيرادات الشركة إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الماضي.