إصابة شخصين بحروق إثر اشتعال موقد غاز منزلى بالبحيرة

أصيب شخصان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع اشتعال موقد غاز منزلى بمركز وادى النطرون.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اشتعال موقد غاز داخل أحد المنازل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة " ه. ا. ع" 36 سنة ـ حروق بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة و" ا. ف. ع"40 سنة ـ حروق مختلفة ومقيمان بوادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.