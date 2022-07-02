اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 08:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين بحروق إثر اشتعال موقد غاز منزلى بالبحيرة

السبت، 02 يوليه 2022 08:47 م
إصابة شخصين بحروق إثر اشتعال موقد غاز منزلى بالبحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع اشتعال موقد غاز منزلى بمركز وادى النطرون.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اشتعال موقد غاز داخل أحد المنازل بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 

وأسفرت الواقعة عن إصابة " ه. ا. ع" 36 سنة ـ حروق بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة و" ا. ف. ع"40 سنة ـ حروق مختلفة ومقيمان بوادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

 


اشتعال موقد غاز

محافظة البحيرة

وادى النطرون

إصابة شخصين بحروق

مستشفى وادى النطرون

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة