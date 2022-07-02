اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن أسيوط ينجح في تحرير أم وأولادها من خاطفيهم قبل دفع فدية مليون جنيه

السبت، 02 يوليه 2022 12:47 م
أمن أسيوط ينجح في تحرير أم وأولادها من خاطفيهم قبل دفع فدية مليون جنيه الأسرة
أسيوط- ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود رجال البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط في أقل من 24 ساعة فى استعادة أم وأولادها الأربعة بعد اختفائهم فى ظروف غامضة وهم من قرية عرب الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط، حيث تعرضت الأم وأبناؤها للخطف من مجهولين واقتادوهم إلى مسكن فى منطقة القوصية وطلبوا فدية قدرها مليون جنيه، ولكن قوات الأمن نجحت فى إحباط مخططهم الإجرامى، وتم القبض على الخاطفين وتحرير الأم وأطفالها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال عبد المحسن عبدالله سالم، والد الأم وجد الأبناء، فى تصريح خاص لليوم السابع إنه يعمل مدير مدرسة وكان يعلم بخط سير ابنته الشيماء من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوصية لمدينة أسيوط مع أبنائها لإجراء كشف عند أحد الأطباء صباح يوم الأربعاء الماضى، والساعة الواحدة ظهرا تم إغلاق الهواتف المحمول مع ابنته الشيماء وأحفاده، حيث كان يوجد معهم ثلاثة هواتف محمول.

وأكد عبدالمحسن عبد الله، أنه حرر محضر لدى مباحث القوصية لاختفاء ابنته وأحفاده وعلى الفور تحركت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى وتمت مراجعة الكاميرات بالتنسيق مع مباحث قسم ثانى أسيوط وجرى تتبع خط سير سيارة الأجرة التى استقلتها ابنته وتبين ضلوع سائق التاكسى مع مسجلين آخرين فى اختطاف الأسرة بالقوة وتم اقتيادهم إلى منزل فى منطقة الوليدية وطلبوا من زوجها المقيم فى الكويت فدية قدرها مليون جنيه.

وقدم والد الزوجة المخطوفة الشكر والتقدير لرجال الأمن بقيادة مدير أمن أسيوط ومدير البحث الجنائى بالمديرية ورئيس مباحث القوصية ورئيس مباحث أسيوط ثانى وكل رجال الأمن المشاركين فى استعادة ابنته وأحفاده بسلام ودون أذى .

وكان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا يفيد بتغيب أسرة كاملة من ام وتدعى الشيماء عبدالمحسن عبدالله سالم 35 سنة ربة منزل، وأبنائها مها مصطفى يونس 15 سنة، ومحمد مصطفى يونس 10 سنوات، وشذى مصطفى يونس 8 سنوات، ومصعب مصطفى يونس 4 سنوات، حيث ذهبت الأسرة لإجراء كشف عند أحد الأطباء بمدينة أسيوط يوم الأربعاء الماضى ولم تعد حتى الآن، فى ظل ظروف غامضة، وقام أهالى القرية صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول إليهم، وتم تحرير محضر رسمى بقسم شرطة القوصية وعلى الفور جرى التوجيه بكشف ملابسات الواقعة والتى أسفرت عن ضبط التشكيل العصابى المتورط فى اختفاء الأسرة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اسيوط

اختفاء أسرة بأسيوط

اختطاف أسره بأسيوط

أمن أسيوط

القوصية

الوليدية

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

اختفاء أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 3 أيام بمركز القوصية فى أسيوط

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:46 م

حبس المتهم فى واقعة خطف صبى وقتله بعد طلب فدية بالتل الكبير 4 أيام

الخميس، 11 نوفمبر 2021 12:56 م

تفاصيل ضبط المتهم بقتل صبى بعد طلب فدية بالتل الكبير فى الإسماعيلية

الخميس، 11 نوفمبر 2021 12:11 م

عن جرائم الخطف وإثباتها.. علاقة عقوبة المتهم بسن المجنى عليه.. العقوبة 7 سنوات لخطف طفل حديث الولادة.. و10 سنوات للخاطف بغير إكراه.. و20 سنة حال طلب فدية.. والإعدام حال "هتك عرض" المخطوف

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 04:24 ص

الإعدام لسائق وعامل قتلا طفلا بعد اختطافه بغرض طلب فدية في كفر الشيخ

الإثنين، 24 مايو 2021 04:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة