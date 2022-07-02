أمن أسيوط ينجح في تحرير أم وأولادها من خاطفيهم قبل دفع فدية مليون جنيه

أسيوط- ماهر البهنساوى

نجحت جهود رجال البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط في أقل من 24 ساعة فى استعادة أم وأولادها الأربعة بعد اختفائهم فى ظروف غامضة وهم من قرية عرب الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط، حيث تعرضت الأم وأبناؤها للخطف من مجهولين واقتادوهم إلى مسكن فى منطقة القوصية وطلبوا فدية قدرها مليون جنيه، ولكن قوات الأمن نجحت فى إحباط مخططهم الإجرامى، وتم القبض على الخاطفين وتحرير الأم وأطفالها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال عبد المحسن عبدالله سالم، والد الأم وجد الأبناء، فى تصريح خاص لليوم السابع إنه يعمل مدير مدرسة وكان يعلم بخط سير ابنته الشيماء من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوصية لمدينة أسيوط مع أبنائها لإجراء كشف عند أحد الأطباء صباح يوم الأربعاء الماضى، والساعة الواحدة ظهرا تم إغلاق الهواتف المحمول مع ابنته الشيماء وأحفاده، حيث كان يوجد معهم ثلاثة هواتف محمول.

وأكد عبدالمحسن عبد الله، أنه حرر محضر لدى مباحث القوصية لاختفاء ابنته وأحفاده وعلى الفور تحركت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى وتمت مراجعة الكاميرات بالتنسيق مع مباحث قسم ثانى أسيوط وجرى تتبع خط سير سيارة الأجرة التى استقلتها ابنته وتبين ضلوع سائق التاكسى مع مسجلين آخرين فى اختطاف الأسرة بالقوة وتم اقتيادهم إلى منزل فى منطقة الوليدية وطلبوا من زوجها المقيم فى الكويت فدية قدرها مليون جنيه.

وقدم والد الزوجة المخطوفة الشكر والتقدير لرجال الأمن بقيادة مدير أمن أسيوط ومدير البحث الجنائى بالمديرية ورئيس مباحث القوصية ورئيس مباحث أسيوط ثانى وكل رجال الأمن المشاركين فى استعادة ابنته وأحفاده بسلام ودون أذى .

وكان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا يفيد بتغيب أسرة كاملة من ام وتدعى الشيماء عبدالمحسن عبدالله سالم 35 سنة ربة منزل، وأبنائها مها مصطفى يونس 15 سنة، ومحمد مصطفى يونس 10 سنوات، وشذى مصطفى يونس 8 سنوات، ومصعب مصطفى يونس 4 سنوات، حيث ذهبت الأسرة لإجراء كشف عند أحد الأطباء بمدينة أسيوط يوم الأربعاء الماضى ولم تعد حتى الآن، فى ظل ظروف غامضة، وقام أهالى القرية صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول إليهم، وتم تحرير محضر رسمى بقسم شرطة القوصية وعلى الفور جرى التوجيه بكشف ملابسات الواقعة والتى أسفرت عن ضبط التشكيل العصابى المتورط فى اختفاء الأسرة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.