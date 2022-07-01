اختفاء أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 3 أيام بمركز القوصية فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

تغيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد لأم وأبنائها من قرية عرب الشيخ التابعة لمركز القوصية بأسيوط، وتم تحرير محضر بتغيبهم وجار بحث ملابسات الواقعة.

كان اللواء عمرو السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد عصامى مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ يفيد تغيب أسرة كاملة مكونة من ٥ أفراد لأم تدعى "شيماء ع " ربة منزل وأبنائها.

وقال أهل الأسرة المتغيبة فى بلاغ الاختفاء أنها ذهبت إلى أحد الأطباء بأسيوط من يوم الأربعاء الماضى، وتم إغلاق الهواتف.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط مباحث القسم وجار كشف ملابسات الواقعة وأسبابها وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.