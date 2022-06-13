كتبت نهير عبد النبى

يعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين البالغين كما أنه السبب الرئيسي للوفاة من السرطان يكون علاج سرطان الرئة أكثر فعالية عندما يكون المرض في مراحله المبكرة ومع ذلك، فإن معظم المصابين بسرطان الرئة لا يعانون من الأعراض حتى ينتشر المرض.

يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفية لسرطان الرئة في مراحله المبكرة، ولكن غالبًا ما تنجم هذه الأعراض عن مشكلات أو عوامل صحية أخرى مثل التدخين، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن علامات الإصابة بسرطان الرئة في المراحل المبكرة هي:

أعراض سرطان الرئة في المراحل المبكرة له

بحسب الجمعية السرطان الأمريكية (ACS)فمعظم أنواع سرطان الرئة لا تسبب أعراضًا إلا بعد انتشارها إلى مناطق أخرى، ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفية خلال المراحل المبكرة من المرض.

عادةً ما تنتج الأعراض المبكرة لسرطان الرئة التي نصفها أدناه عن سبب آخر ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض التفكير في زيارة أطبائهم كإجراء وقائي.

-فقدان الوزن المفاجئ

وجدت دراسة أجريت عام 2017 على البالغين المصابين بسرطان الرئة أو سرطان الجهاز الهضمي أن 34.1٪ من المشاركين قد عانوا بالفعل من فقدان الوزن بسبب السرطان عندما تم تشخيصهم علاوة على ذلك ، ارتبط فقدان الوزن قبل علاج السرطان بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة.

يمكن أن يتسبب السرطان في فقدان الوزن لأسباب عديدة منها:

-فقدان الشهية

-تغييرات في وظيفة المناعة

-التغييرات في التمثيل الغذائي

-تغييرات الهرمونات

-الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، مثل الغثيان والقيء

-الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي، مثل صعوبة البلع

-انخفاض القدرة على امتصاص العناصر الغذائية

-ضيق في التنفس

-يمكن أن يكون ضيق التنفس والصفير من الأعراض المبكرة لسرطان الرئة.

قد يعاني بعض الأشخاص من سعال خفيف بالإضافة إلى ضيق في التنفس قد يواجه البعض الآخر صعوبة في التقاط أنفاسهم ولكن لا يعانون من السعال.

-سعال

السعال الخفيف الذي لا يختفي بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع يمكن أن يشير إلى سرطان الرئة قد يفترض بعض الناس أن هذا السعال ناتج فقط عن التدخين.

قد لا يرتبط مستوى السعال دائمًا بتطور السرطان وفقا لدراسة 2018 ، لا يرتبط التدخين ولا مرحلة سرطان الرئة بحدة السعال لدى المصابين بسرطان الرئة.

قد ينتج عن السعال الذي يفرز الدم سرطان الرئة أو مشكلة أخرى في الرئتين يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض مراجعة الطبيب.

-التعب العام

التعب هو واحد من الاكثر انتشارا قد يكون التعب الناتج عن سرطان الرئة ناتجًا عن:

-تطور الورم

-فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين)

-مشكلة النوم بسبب المرض

-ألم

-سوء التغذية

-يمكن أن يؤدي التعب الشديد إلى صعوبة العمل على المستوى اليومي.

-آلام الكتف والصدر والظهر

لا يشعر معظم المصابين بسرطان الرئة بألم أو بأعراض أخرى خلال المراحل المبكرة هذا بسبب وجود عدد قليل جدًا من النهايات العصبية في الرئتين.

ومع ذلك يمكن أن يحدث الألم عندما يغزو سرطان الرئة جدار الصدر أو الأضلاع أو الفقرات أو أعصاب معينة على سبيل المثال غالبًا ما تغزو أورام البانكوست ، التي تتكون في الجزء العلوي من الرئتين، الأنسجة المجاورة، ما يتسبب في ألم الكتف .

-صوت أجش

قد يصاب الشخص المصاب بسرطان الرئة أو أي مرض تنفسي آخر بصوت أجش وخشن يمكن أن يحدث هذا إذا ضغط الورم على العصب الحنجري الموجود داخل الصدر عندما يتم ضغط العصب، يمكن أن يشل الحبل الصوتي ما يتسبب في تغيير الصوت.