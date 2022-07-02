أحياء الإسكندرية تشن حملات على محلات الجزارة وشوادر الذبح استعدادا للعيد.. صور

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ،حملات مكبرة وذلك فى إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء لتنفيذ القرار رقم 217 لسنة 2022 بشأن خطة استقبال المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وشكل اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزه أول لجنة من المختصين بالحى لتطبيق الإجراءات المنفذة للقرار، والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والرصد البيئى بالمحافظة والصرف الصحي، حيث قامت اللجنة بالمرور الميدانى على محلات الجزارة والتفتيش على جودة اللحوم وبيان الذبح داخل المجازر ومنع إقامة السرادقات، واستهدفت مناطق شوارع : عمر بن عبد العزيز وإسكندر إبراهيم والعيسوى والأرمن، و 45 ، وشارع جمال عبد الناصر فيكتوريا، وقد أسفرت الحملة عن تحصيل إجمالى غرامات 80 ألف جنيه للمحال المخالفة.

وقادت عزة سعد رئيس حى وسط حملة تفتيشية بحضور اللجنة المشكلة للتأكد من سلامة اللحوم، والذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والالتزام باشتراطات الذبح، حفاظا على الصحة العامة، حيث توجهت الحملة إلى شوارع: محرم بك، الصرافة، بوالينو، زين العابدين، الإسكندرانى، وعلى الخشخانى، وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية قدرها 103 آلاف جنيه .

وترأست هدى أبو كليلة رئيس حى ثان المنتزه حملة مكثفة تفعيلا للقرار بحضور جميع الأجهزة التنفيذية بالمنتزه، حيث تم المرور على عدد من محلات الجزارة، بمنطقتى العصافرة و المندرة، و تم تغريم المخالفين بقيمة 29 ألف جنيه كغرامات فورية.

وقاد اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتفتيش على شوادر عرض الذبائح الحية ومتابعة مدى الالتزام بقرار المحافظ، والتأكد من الالتزام وعدم إقامة الشوادر حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وفى حى الجمرك شددت رباب مدنى رئيس الحى على المختصين للتفتيش على شوادر عرض الذبائح الحية لمتابعة مدى إلتزامهم بقرار المحافظ، حيث قامت الإدارات المعنية بالحى بشن حملة مكبرة استهدفت شارع النصر، الجزائر، الباب الأخضر، عثمان أباظه، الغزالي، سيدى عماد، وشارع الحجاري، وأسفرت الحملة عن رفع 28 حالة إشغال، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ 18 ألف جنيها من شوادر عرض الذبائح الحية وإزالة الشوادر حفاظاً البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف على رؤساء الأحياء لتفعيل قرار حظر إقامة سرادقات الماشية ومنع الذبح خارج المجازر، وشن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين حفاظا على البيئة، وسلامة وصحة المواطنين.



إزالة إشغالات



حملات على المحال



حملة تموينية