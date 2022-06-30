"تموين الإسكندرية": تشكيل غرفة عمليات طوال عيد الأضحى المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة محمد سعد الله وكيل الوزارة، إتمام استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تشكيل غرفة عمليات حتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، إن ذلك من خلال خطة تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك من خلال تشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الأضحى وأن تقسم إجازات المخابز بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما.

وأضاف: "وكذلك متابعة الأسواق يتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية و مسائية لأحكام الرقابة و التأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية و إعلان الاسعار و تطبيق الاحترازات الصحية و حمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، والمرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية و سلاسة صرفها للمواطنين و التأكد من توافر السلع التموينية".

وبالنسبة للمجمعات باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم و الأضاحى و الدواجن بمناسبة عيد الأضحى بالأسعار الآتية:

بالنسبة اللحوم

سعر الكجم لحم ضانى مبرد 135 جنيها

سعر الكجم لحم شمبرى بلدى 115 جنيها

سعر الكجم لحوم مجمدة 85جنيها

بالنسبة للدواجن

سعر الدجاجة وزن واحد كجم 65جنيها

سعر الدجاجة 1100 جم 71.50 جنيها

سعر الدجاجة وزن 1200 جم 78جنيها

سعر الدجاجة وزن 1400 جم 84.50 جنيها

بالنسبة للبط

الكجم 51 جنيها

صدور بط بالوزن 49 جنيها

وراك بط بالوزن 49 جنيها

بالإضافة لتوافر الزيوت والسمن والمكرونة والأرز والسكر والدقيق والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية للمواطنين.

كذلك مشاركة القطاع الخاص من خلال شوادر بالمناطق الاكثر كثافة سكانية من خلال مبادرة العيد فرحتنا فى منطقة الفلكى ومنطقة كوبرى الناموس و منطقة المندرة حيث يتم فيها عرض و بيع السلع الغذائية و اللحوم بأنواعها السنيورة والضانى و المجمدة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق وتخضع هذه المنافذ للرقابة التموينية.