CDC: الجرعة المعززة الثانية من لقاح كورونا أكثر فاعلية ضد متغيرات أوميكرون

كتبت إيناس البنا

أكدت دراسة حديثة بقيادة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (مركز السيطرة على الأمراض) أن الحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا حسنت بشكل ملحوظ الفاعلية ضد المتغيرات المنتشرة أوميكرون BA.1 و BA.2 / BA.2.12.1 .

فمن المعروف أن جميع أنواع ومتغيرات أوميكرون تتجنب كل من المناعة التى يسببها اللقاح وكذلك تلك المشتقة من العدوى السابقة.

ووفقا لتقرير موقع نيويورك بوست "nypost" مع التعزيز الأول كانت فاعلية اللقاح ضد هذه المتغيرات 68% فقط (أقل من المتغيرات السابقة) وانخفضت إلى 52% من الفعالية بعد 6 أشهر.

ومع اللقاح الثانى ارتفعت الفعالية ضد متغيرات BA.1 و BA.2 / BA.2.12.1 إلى 80% خلال الأشهر الستة الأولى، وفقًا للدراسة المنشورة فى التقرير الأسبوعى للمرض والوفيات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومع ذلك فإن البيانات ليست متاحة للفاعلية بعد ستة أشهر، كما قال الباحثون.

وقال شون جرانيس ​​نائب الرئيس للبيانات والتحليلات في معهد ريجينستريف وأستاذ طب الأسرة في كلية الطب بجامعة إنديانا "إن نتائج هذه الدراسة مهمة لأنها توفر إجابة لسؤال يطرحه الكثير من الناس: هل يجب أن أحصل على اللقاح المعزز الثاني؟ تُظهر البيانات بوضوح أن الداعم الثاني يزيد بشكل كبير من فاعلية اللقاح ضد هذه المتغيرات - والتي لم تعد موجودة.

وأضاف "مع حلول الخريف ، عندما تلتقط الفيروسات عادةً ، نريد تشجيع الأشخاص المؤهلين للحصول على معزز ثانٍ على أن يكونوا استباقيين وأن يفكروا بقوة في الحصول على واحد لأنه سيوفر حماية أكبر. سيقلل من الحاجة إلى كورونا زيارة لقسم الطوارئ ذات الصلة والاستشفاء".

توصيات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الحالية للداعم الثاني (اللقطة الرابعة من اللقاح) هي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر وكذلك للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل أو شديد والذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر.