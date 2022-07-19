وزير الشباب والرياضة يتفقد مبنى الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة، وكان فى استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة فى فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة "رالى ريادة الاعمال"، والتى تنظمها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمشاركة شباب الجامعات من مختلف محافظات الجمهورية، تزامناً مع احتفالات يوم الشباب العربى واليوم العالمى لمهارات الشباب.

وأكدوزير الشباب والرياضة خلال جولته بالأكاديمية، أن النجاح الذى تشهده الأكاديمية يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها فى تبنى أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية

وقدم "صبحي" شكره للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ولكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه على الصعيدين المحلى والدولي.

وقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية شرحًا مفصلًا عن الأكاديمية وكلياتها وفرعها داخل مدينة العلمين الجديدة، معرباً عن فخره واعتزازه باستقبال وزير الشباب والرياضة فى فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

رافق الوزير خلال جولته بالأكاديمية كل من الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، منال جمال رئيس الادارة المركزية وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة.