وزير الخارجية: أكدنا التزامنا بمواجهة تغير المناخ

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن أكد خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية التزامنا بمواجهة تغير المناخ ، فهذا يتطلب من تحقيق تقدم ملحوظ في قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى من العاصمة الألمانية برلين، أن القضايا الرئيسية محددة وواضحة حيث يجب الحفاظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ من خلال التكيف مع التغير المناخى إلى حدود منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ وأن يكون هناك الدعم اللازم للمجتمعات التي تتعرض للتضرر والقابلة للتأثر بهذه الظاهرة .

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار الحلول الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول، ويجب أن نبدأ التنفيذ فورا.