وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد شركة "راينميتال دينيل" الجنوب أفريقية

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى جان باتريك هيلمسن "Jan Patrick Helmsen"، الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال دينيل "Rheinmetall Denel Munition" الجنوب أفريقية، ووفدا مرافقا، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

أوضح الوزير "مرسي" أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتأكيد علي اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها والشركات الجنوب أفريقية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسي يتمثل فى تلبية وتدبير مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن اللقاء شهد مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي و"راينميتال دينيل" في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في المجال العسكري، لافتاً إلى أن توجه الدولة الحالي هو زيادة التعاون والتكامل مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية وتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار الخارجي خاصةً في المجال الصناعي، مضيفاً أن هذا التوجه تتماشى معه إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لتحقيق هذا الغرض الخاص بنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها بالاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية والبشرية بمصانعها.

من جانبه استعرض Jan Patrick Helmsen الرئيس التنفيذي لـ "راينميتال دينيل" رؤية الإصلاح والتنمية بالشركة، موضحاً أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفاً أن "راينميتال دينيل" مملوكة للحكومة الجنوب أفريقية وهي متخصصة في إنتاج العديد من المنتجات العسكرية مثل الذخائر بأنواعها (تقليدية – ذكية) ومكوناتها ووحدات التخلص من الذخائر المتقادمة، معدات الكشف عن الألغام، العربات المدرعة ومنظومات التحكم عن بُعد RCWS، الهاوتزر 155 مم G6/ المدافع المتوسطة وذخائرها 20:35 مم، الصواريخ المضادة للدبابات (م د)، كما تنتج أجهزة الاتصالات وأنظمة الرادار، منظومات الدفاع الجوي، منظومات الحماية الإيجابية والسلبية، وأنظمة التوجيه بالليزر.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الجنوب أفريقية بالإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربى التي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر، مؤكداً على اهتمام "راينميتال دينيل" بتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجانب المصري، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من التحديات التي تشهدها مثلها مثل باقي دول العالم نتيجة لجائحة كورونا والحرب (الروسية – الأوكرانية)، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون لهذا اللقاء مردود إيجابي نحو زيادة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على تعزيز ودعم أواصر التعاون مع الجانب الجنوب أفريقي خاصةً في ظل حرص الوزارة على توسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مضيفاً أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة على أرض الواقع ووضع آليات وخطط لتفعيل التعاون المشترك.