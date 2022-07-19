هل تساعد الفواكه فى محاربة أعراض الاكتئاب؟

كتبت إيناس البنا

كشف بحث حديث أن الأشخاص الذين يأكلون الفاكهة بشكل منتظم أكثر عرضة للتمتع بصحة نفسية إيجابية أكبر وأقل عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

من ناحية أخرى قال باحثون من جامعة أستون فى المملكة المتحدة إن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة لذيذة مثل رقائق البطاطس وفقا لتقرير موقع everydayhealth، والتى تحتوى على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية أكثر عرضة للإبلاغ عن مستويات أعلى من القلق، نُشر البحث في المجلة البريطانية.

واستطلعت الدراسة 428 بالغًا من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وبحثت العلاقة بين استهلاكهم للفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة، والصحة النفسية.

وأظهرت النتائج أن كلا من الفاكهة الغنية بالمغذيات والوجبات الخفيفة المالحة التى تفتقر إلى العناصر الغذائية يبدو أنهما مرتبطان بالصحة النفسية، لكن لم يتم العثور على ارتباط مباشر بين تناول الخضار والصحة النفسية.

وقال الباحثون إن كلا من الفاكهة والخضروات غنية بمضادات الأكسدة والألياف والمغذيات الدقيقة الأساسية التي تعزز وظائف الدماغ المثلى، لكن يمكن فقدان هذه العناصر الغذائية أثناء الطهي، نظرًا لأننا أكثر عرضة لتناول الفاكهة نيئة، فقد يفسر ذلك تأثيرها الأقوى على صحتنا النفسية.

بناءً على الدراسة الاستقصائية، كلما تناول الناس الفاكهة في كثير من الأحيان، انخفض معدل الاكتئاب لديهم وأعلى من حيث الصحة العقلية، بغض النظر عن الكمية الإجمالية لتناول الفاكهة.

كان الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة بشكل متكرر من الأطعمة المالحة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية (مثل رقائق البطاطس) أكثر عرضة للإصابة بـ "الهفوات العقلية اليومية" (المعروفة بالفشل الإدراكي الذاتي) والإبلاغ عن تدني صحتهم العقلية، وارتبط عدد أكبر من الهفوات بارتفاع أعراض القلق والتوتر والاكتئاب وانخفاض درجات الصحة العقلية.

وقال الباحثون: "من الممكن أن يكون تغيير ما نتناوله من الوجبات الخفيفة طريقة بسيطة وسهلة للغاية لتحسين صحتنا العقلية".