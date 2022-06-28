يخفض ضغط الدم ويقلل أعراض الاكتئاب .. اعرف فوائد تناول اللوز

كتبت ميرفت رشاد

نحن نعيش في عصر الأطعمة المعجزة حيث يُعتقد أن بعض الأطعمة لها خصائص سحرية وأن تناولها بانتظام من شأنه أن يعالج معظم المشكلات الصحية، لسوء الحظ ، هذا ليس صحيحًا، لا توجد أطعمة معجزة يمكن أن تمنع أو تعالج المرض بمفردها ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل اللوز التي يمكن أن تُمنح حالة سوبر فوود بسبب الفوائد الصحية التي توفرها، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد من تناوله، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الفوائد الصحية لتناول اللوز :

- يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي قد يساعد في خفض ضغط الدم.

- اللوز غني بالألياف والبروتين ولكنه منخفض الكربوهيدرات، بسبب هذه الخصائص ، فهي جيد في كبح الشهية وإشباع الجوع.

- من الأفضل الجمع بين اللوز ومصدر لفيتامين ب 6 ، مثل الموز لأنها غنية بالتريبتوفان، تم العثور على فيتامين ب 6 لتقليل أعراض الاكتئاب عن طريق تحويل التربتوفان إلى السيروتونين.

- يحتوى على فيتامين أ الريتينول الموجود في فيتامين أ لديه القدرة على تحفيز إنتاج خلايا الجلد الجديدة وتنعيم الخطوط الدقيقة.

-يحتوى على فيتامين (هـ) هذا المغذي على خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في منع تلف الخلايا و تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية .

-يحتوى على أحماض أوميغا 3 الدهنية: قد تساعد هذه العناصر الغذائية في منع الشيخوخة المبكرة والحماية من أضرار أشعة الشمس.

بالنظر إلى فوائد اللوز قم بتضمينها في نظامك الغذائي المعتاد، إنها متعددة الاستخدامات بحيث يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي بعدة طرق.

ومن جانب آخر تسلط خبيرة التغذية الهندية لوفنيت باترا، الضوء على مجموعة من القضايا المتعلقة بالصحة ، فإذا كنت تخطط لقضاء عطلة هذا الصيف، فاحذر من ترك عاداتك الصحية، الإجازات هي التحدي الأكبر عندما يتعلق الأمر باستمرار روتين الصحة واللياقة البدنية، وأوصت خبيرة التغذية بضرورة الحفاظ على اتساقك مع روتينك الصحي، وعدم تفويت وجبات الطعام الخاصة بك.