ندب المستشار محمد عبدالتواب لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، القرار الوزارى رقم (180) لسنة 2022م بندب المستشار محمد حسين عبد التواب حسين رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 1/7/2022م حتى 13/9/2023م ، وذلك وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 1974م.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم (4600) لسنة 2022م.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق استمرار هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق أرقامها القياسية ، حيث بلغ لأول مرة فى تاريخها إجمالى صافى الإيرادات والأرباح فى العام المالى 2021/2022 مبلغًا وقدره (2) مليار جنيه، وذلك فى ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره.

وقالت الوزارة إن هذه الأرباح بزيادة تقدر عن العام الماضى 2020/2021 بنحو (180) مليون جنيه بنسبة (10%) ، وعن العام الذى قبله 2019/2020 بزيادة تقدر بنحو (470) مليون جنيه بنسبة (30%) .