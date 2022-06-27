2 مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف فى العام المالى 2021/2022

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف استمرار هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق أرقامها القياسية ، حيث بلغ لأول مرة في تاريخها إجمالي صافي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2021/2022 مبلغًا وقدره (2) مليار جنيه، وذلك في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن هذه الأرباح بزيادة تقدر عن العام الماضي 2020/2021 بنحو (180) مليون جنيه بنسبة (10%) ، وعن العام الذي قبله 2019/2020 بزيادة تقدر بنحو (470) مليون جنيه بنسبة (30%) .

ونشرت هيئة الأوقاف المصرية، فى وقت سابق المجموعة الأولى من ‏المعتدين على مال الوقف، والمتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية ‏الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وتؤكد أنه فى حالة عدم استجابة المتعدين ‏وتسليم أراضى الأوقاف، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ستقوم ‏الهيئة بتعميم هذه المجموعة على كافة الصحف والمواقع الإلكترونية .

وأكدت الهيئة ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحذير من التعامل مع هذه ‏المجموعة وهى:

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‏1 ـ قيام شركة النيل للإنشاءات والاستثمار العقارى (سبيكو) المندمجة ‏مع شركة رولان بالتعدى على 4453 م2 ضمن 109 أثر النبى – مصر القديمة ‏والتابع لوقف الأمير عبد الله جاويش، وصدر حكم المحكمة فى الدعاوى ‏أرقام (4499، 8305، 8489 ) سنة 2003 / 136 ق بفسخ العقد بين طرفى ‏التداعى، وتسليم الأرض .‏

‏2 ـ أولاد / إبراهيم إسماعيل بدوى، عنهم / رمضان إبراهيم إسماعيل ‏بالتعدى على قطعة أرض زراعية (2 ف، 7 ط، 3 س) رقم 1 حوض السنطة ‏نمرة 15 بناحية حلوان البلد حلوان على الكورنيش مباشرة، وصدر حكم ‏المحكمة فى الدعوى رقم (438) لسنة 2018 م العقد بين طرفى التداعى، ‏وتسليم الأرض .‏

‏3 ـ الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى، صدر الحكم فى الدعوى ‏رقم (95) لسنة 2014 م بإلزام الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى ‏بسداد مبلغ 1500000جنيهًا . ‏

‏4 ـ شركة النيل للإنشاء والرصف صدر الحكم فى الدعوى رقم (81) لسنة ‏‏2018 م بفسخ عقد الإيجار عن مساحة (4 ف، 5 ط ) أرض فضاء بناحية ‏سندوب – مركز المنصورة الدقهلية . ‏

‏5 ـ عبد الحميد محمد المرسى، صدر الحكم فى الدعوى رقم (17) لسنة ‏‏2010 م مدنى كلى بيلا بفسخ وتسليم مساحة (8 ف، 16 ط، 1 س) . ‏

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية موالاة نشر أسماء كافة المعتدين على ‏مال الوقف وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مال الوقف بكافة ‏السُبل القانونية المقررة فى هذا الخصوص .