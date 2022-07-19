وقال ريزنيشنكو - نقلا عن وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "لقد قصفت القوات الروسية مقاطعتي نيكوبول وكريفي ريه، تم إطلاق ما يصل إلى 40 صاروخًا على نيكوبول، هناك أضرار في منشأتين صناعيتين، وتسببت الانفجارات فى اندلاع حرائق، وتضررت العديد من المنازل وخطوط الكهرباء في المدينة، ولكن لم تقع إصابات بشرية، والأوضاع في أحياء أخرى بالمنطقة هادئة في الوقت الحالي".

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، مقتل مدني وإصابة اثنين في المنطقة نتيجة القصف الروسي، مؤكدا أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.



