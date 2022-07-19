اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:07 م
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مرصد الأزهر: استهداف فندق فى الصومال يهدد الأمن والسلم العام

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:27 م
مرصد الأزهر: استهداف فندق فى الصومال يهدد الأمن والسلم العام انفجار فندق الصومال
كتب لؤى على

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أدان مرصد الازهر لمكافحة التطرف استهداف فندق في الصومال، حيث ذكر التليفزيون الصومالي الرسمي عبر "تويتر" أن هجوما إرهابيا بسيارة انتحارية استهدف فندقا شهيرا في جوهر عاصمة ولاية هيرشابيل الصومالية. وأضاف أن «هناك خسائر بشرية لم يتم حصرها حتى الآن»، مشيرا إلى تواجد قوات الأمن حاليا في مكان الحادث. 
 
جدير بالذكر أن هذا الفندق وقت الحادث كان يضم وزراء وشخصيات بارزة في الدولة، وشخصيات أجنبية من عدة دول خارجية، الأمر الذي يراه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خطرا متناميا يسبب قلقا أمنيا لدى رواد الفنادق خاصة من المسئولين من خارج البلاد، في الوقت ذاته، يمثل استهداف الفنادق الفاخرة التي تجلب إليها الناس من مختلف الشرائح الاجتماعية، أهدافا مميزة وسهلة للتنظيمات الإرهابية.
 
كما أشار المرصد الي أن ضعف القبضة الأمنية كان عاملًا رئيسًا في زيادة نسب نجاح مثل تلك الهجمات، وغالبًا ما سيكون لذلك تداعيات وآثار سلبية على مجتمعات الدول المستهدفة، مما يهدد الأمن والسلم العام.
 
كما توجه المرصد بخالص التعازي والمواساة لأسر القتلى ومع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
 
 
 

مرصد الازهر

الصومال

الازهر الشريف

الارهاب



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