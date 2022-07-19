مرصد الأزهر: استهداف فندق فى الصومال يهدد الأمن والسلم العام

كتب لؤى على

أدان مرصد الازهر لمكافحة التطرف استهداف فندق في الصومال، حيث ذكر التليفزيون الصومالي الرسمي عبر "تويتر" أن هجوما إرهابيا بسيارة انتحارية استهدف فندقا شهيرا في جوهر عاصمة ولاية هيرشابيل الصومالية. وأضاف أن «هناك خسائر بشرية لم يتم حصرها حتى الآن»، مشيرا إلى تواجد قوات الأمن حاليا في مكان الحادث.

جدير بالذكر أن هذا الفندق وقت الحادث كان يضم وزراء وشخصيات بارزة في الدولة، وشخصيات أجنبية من عدة دول خارجية، الأمر الذي يراه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خطرا متناميا يسبب قلقا أمنيا لدى رواد الفنادق خاصة من المسئولين من خارج البلاد، في الوقت ذاته، يمثل استهداف الفنادق الفاخرة التي تجلب إليها الناس من مختلف الشرائح الاجتماعية، أهدافا مميزة وسهلة للتنظيمات الإرهابية.

كما أشار المرصد الي أن ضعف القبضة الأمنية كان عاملًا رئيسًا في زيادة نسب نجاح مثل تلك الهجمات، وغالبًا ما سيكون لذلك تداعيات وآثار سلبية على مجتمعات الدول المستهدفة، مما يهدد الأمن والسلم العام.

كما توجه المرصد بخالص التعازي والمواساة لأسر القتلى ومع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.