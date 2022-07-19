محافظ كفر الشيخ يتابع مواقف السيارات عبر "فيديو كونفرانس" مع رؤساء المدن

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المواقف الـ 14 بمدن المحافظة عبر الفيديو كونفرانس مع مجالس المدن، بحضور اللواء تامر سعد محمد، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وتابع محافظ كفر الشيخ من خلال البث المباشر حالة عمل المواقف، ومدى انتظام العمل بها والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وقرر تغريم سيارتين بموقفي كفر الشيخ ودسوق، لمخالفتهما التعريفة المقررة، وتحميل أكبر من العدد المصرح به.

واستمع محافظ كفر الشيخ ونائبه لرؤساء المدن من خلال البث الوضع بالمواقف، والمتابعة، موجها بالمتابعة المستمرة للمواقف، واستمرارية العمل لصالح المواطن، كما شدد محافظ كفر الشيخ على تطبيق القرار الذي اتخذه من بداية فصل الصيف، بنقل الراغبين التوجه للمصيف من محافظاتهم للمصيف مباشرة.



التعرف على المواقف عبر البث المباشر



جانب من متابعة المحافظ للمواقف عبر البث المباشر



جانب من متابعة المواقف