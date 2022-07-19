محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة آخر المستجدات بمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى تنفيذه بـ7 مناطق بمدينة دمياط، وتشمل "المنطقة القديمة ، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

بدأت الجولة بزيارة منطقة البلابلة بالمنطقة القديمة لمتابعة ما تم تنفيذه أعمال لرصف الشوارع الداخلية ببلاطات الانترلوك بعد الانتهاء من عمليات مد وإحلال شبكات المرافق و الحماية المدنية، ووجهت "المحافظ" بتسوية الأرصفة الجانبية ومراجعة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من مطابقة الميول والمناسيب للاشتراطات المحددة.

وعلى جانب آخر، تفقدت محافظ دمياط منطقة المثلث بالسنانية استهلتها بمناقشة خطة تطوير شارع الصيدلية لتوسعته ورصف حارتيه بالاسفلت وإنشاء جزيرة وسطى ،حيث أكدت على وضع مخطط تطوير متكامل لجعله محور جديد يتناسب مع أهمية هذا الشارع الذي يشهد كثافة مرورية عالية ، مؤكدة أيضًا على التنسيق مع قطاع الكهرباء لمراجعة اعمدة الانارة و الكهرباء.

وبذات المنطقة، تفقدت "المحافظ" الشوارع الداخلية التى شهدت أعمال الرصف بالانترلوك، حيث أكدت على الالتزام بالمواصفات الفنية ومراجعة جميع الملاحظات، موجهة تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات بتلك المناطق.