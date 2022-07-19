محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد.. وهذه توقيتات نزول البحر

رامى محيى الدين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه اعتبارا من اليوم وحتى الأحد تم رفع درجة الاستعداد نتيجة لأن نسبة الإشغال ارتفعت بعد عيد الأضحى ووصلت إلى 90 %.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم: نتابع يوميا تحذيرات الأرصاد ونضاعف التحذيرات بالشواطئ ونرفع الراية الحمراء لتنبيه المواطنين حال كانت هناك خطورة من البحر والناس تلتزم بشكل كبير.

وتابع: نتعامل مع كل شاطئ على حدة، وكل شاطئ يكون مستقل بذاته، لأن بعض الشواطئ يكون منسوب المياه بها مرتفع وبعضها يكون منسوب الأرض مرتفع، وفى الأيام الماضية كانت الأمور جيدة، ولدينا حوالى 20 غريقا منذ بداية الموسم.

وتابع: هناك بعض الشواطئ غير مؤجرة وغير مسموح فيها بنزول البحر وينزل بعض المصيفين البحر بشكل منفرد، ولذلك يكون بها العديد من حالات الغرق والوقت المسموح به نزول البحر من السابعة صباحا وحتى الغروب.