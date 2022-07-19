اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد.. وهذه توقيتات نزول البحر

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 06:46 م
محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد.. وهذه توقيتات نزول البحر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه اعتبارا من اليوم وحتى الأحد تم رفع درجة الاستعداد نتيجة لأن نسبة الإشغال ارتفعت بعد عيد الأضحى ووصلت إلى 90 %.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم: نتابع يوميا تحذيرات الأرصاد ونضاعف التحذيرات بالشواطئ ونرفع الراية الحمراء لتنبيه المواطنين حال كانت هناك خطورة من البحر والناس تلتزم بشكل كبير.
 
وتابع: نتعامل مع كل شاطئ على حدة، وكل شاطئ يكون مستقل بذاته، لأن بعض الشواطئ يكون منسوب المياه بها مرتفع وبعضها يكون منسوب الأرض مرتفع، وفى الأيام الماضية كانت الأمور جيدة، ولدينا حوالى 20 غريقا منذ بداية الموسم.
 
وتابع: هناك بعض الشواطئ غير مؤجرة وغير مسموح فيها بنزول البحر وينزل بعض المصيفين البحر بشكل منفرد، ولذلك يكون بها العديد من حالات الغرق والوقت المسموح به نزول البحر من السابعة صباحا وحتى الغروب.

الإسكندرية

حالات الغرق

محافظ الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية: غلق شاطئ النخيل حفاظا على الأرواح

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:18 م

‏محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من الأمواج المرتفعة خلال 48 ساعة مقبلة

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:59 م

محافظة الإسكندرية: ملء الخزان الرئيسي للغاز بالمحمودية وأبو قير مساء الأربعاء المقبل

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:39 م

محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بوقف صرف المياه الجوفية على شاطئ "أبوتلات"

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:39 م

محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:56 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة